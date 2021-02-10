«Помню, какую-то большую цепь надевают»: чего ждать от инаугурации Алексея Орлова

Сегодня вечером в администрации Екатеринбурга пройдет инаугурация нового мэра Алексея Орлова, который накануне был избран городской думой. Торжественная церемония займет всего полчаса.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, Алексей Орлов произнесет присягу, положа руку на устав города, а затем выступит с приветственной речью. На инаугурацию приглашены почетные горожане и депутаты гордумы, также будет присутствовать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом мероприятие закрыли от прессы. «Новый День» спросил у приглашенных лиц и бывших градоначальников, в чем особенность предстоящей инаугурации нового мэра.

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин: «Я считаю такую традицию правильной. Человек, вступивший в должность главы города, должен присягнуть своим жителям, поклясться, что он будет защищать их интересы. Это можно сравнить с присягой в армии. В самой церемонии нет ничего такого. Все будет предельно скромно, никаких дополнительных затрат из бюджета не потребуется».

Депутат ЕГД Андрей Пирожков: «Откуда вообще взялось слово «инаугурация»? Я бы назвал это «торжественное мероприятие». С [бывшим мэром Екатеринбурга Александром] Высокинским было так же: собрались, попили чай, он взял слово на пару минут, потом пообщались и разошлись. У меня нет программы церемонии, но не думаю, что он будет клясться на уставе, и ему на шею что-то будут вешать. Обычная процедура».

Вице-губернатор Свердловской области, бывший мэр Карпинска Сергей Бидонько: «Почему вас это так удивляет? Я сколько раз избирался, всегда это проходил: приходят почетные граждане, депутаты, дается присяга. Программу я не знаю, но, наверное, в Екатеринбурге есть какие-то свои традиции. Меня позвали, и я приду, поздравлю. Куйвашев приглашен, если он приедет, тоже, наверное, какие-то поздравительные слова скажет и даст напутствие. Думаю, из правительства всех позвали, но кого конкретно, я не знаю».

Депутат ЕГД Дмитрий Сергин: «Я не припомню, когда такое было в последний раз... В 2008 году, когда избирали Чернецкого, я отдыхал от депутатства, но в голове какая-то картинка есть, Аркадий Михайлович, какая-то большая цепь, ее надевают… Не могу подробнее вспомнить. С другими не припомню. Когда избирали Высокинского, губернатор появлялся на самом заседании. Я думаю, с учетом того, что на все отводится 20 минут, а зал на пятом этаже – маленький, человек на 50, это будут какие-то слова от Орлова, поздравления от губернатора, от думы, и все. Без шампанского, без тостов. На самом деле, мне кажется, это [закрытие церемонии от СМИ] какая-то дымовая завеса, а все будет просто и без формальностей».

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман: «В отличие от нынешнего мэра я был всенародно избранным главой, победил на выборах. Но я не проводил инаугурацию, потому что это лишние расходы, лишнее отвлечение внимания от непосредственной работы. Хотя я был избран и мог себе это позволить. Сейчас ситуация иная – есть мэр-назначенец, избранный по сомнительной схеме, и ему надо хоть как-то демонстрировать свою легитимность».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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