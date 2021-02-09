На инаугурацию мэра Екатеринбурга Алексея Орлова не пустят журналистов

В администрации Екатеринбурга завтра состоится инаугурация нового главы города Алексея Орлова. Официальная церемония начнется в 17:00, список приглашенных лиц не разглашается. Но известно, что на мероприятие не допустят журналистов.

«Будет организована трансляция. Санитарные нормы, к сожалению, не позволяют пригласить всех желающих», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Алексей Орлов был избран мэром сегодня на заседании городской думы. За его кандидатуру проголосовал 31 депутат, двое воздержались, голосов против не было. Брифинг нового градоначальника был максимально коротким, он не стал отвечать на вопросы прессы.

Добавим, что в уставе Екатеринбурга нет упоминаний об инаугурации главы города. Согласно действующей схеме власти, избранный депутатами мэр вступает в свои полномочия с момента решения думы. Предыдущие градоначальники – Евгений Ройзман и Александр Высокинский – обходились без торжественных церемоний. Последний раз инаугурация в мэрии проходила в 2008 году, после избрания Аркадия Чернецкого главой города на прямых выборах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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