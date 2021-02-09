Избранный думой мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не стал отвечать на вопросы журналистов

Избранный депутатами глава Екатеринбурга Алексей Орлов не стал отвечать на вопросы журналистов после того, как дума приняла решение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Орлов на брифинге коротко поблагодарил депутатов за поддержку. «Это колоссальный кредит доверия, меня поддержал 31 депутат, против не проголосовал никто. Конечно, я обязуюсь работать во благо развития Екатеринбурга. В том числе надеюсь на взаимодействие со СМИ, на освещение положительных событий в городе. Давайте гордиться тем, что мы живем в Екатеринбурге – лучшем городе в мире», – заявил мэр. После этого он спешно покинул зал, ни один из журналистов не успел задавать вопрос новому градоначальнику.

Отметим, что прошлое общение с прессой у Алексея Орлова тоже не задалось. На прошлой неделе журналисты ему задали вопрос, почему мэрия не справляется с очисткой улиц от снега. На это Орлов заявил, что «много снега – это к хорошему урожаю». Фраза чиновника моментально стала городским мемом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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