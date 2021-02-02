Алексей Орлов о снегопадах в Екатеринбурге: «Зато будет хороший урожай»

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который считается фаворитом мэрского конкурса, сегодня первым из кандидатов прошел собеседование с конкурсной комиссией. После закрытой презентации он вышел к журналистам и представил свою программу развития города, но не стал долго общаться с прессой.

Отвечая на вопрос о снегопадах в Екатеринбурге, Орлов заявил, что много снега – это хорошо. «Мы живем на Урале, и у нас климат предполагает и снег, и жару, и дождь. Надо быть готовым ко всему. Естественно, нужно настроить работу коммунальных служб, сейчас мы этим занимаемся. Но много снега, это же хорошо для урожая. Снег мы уберем, а с урожаем нам жить весь год», – заявил Орлов. На уточняющий вопрос, как связаны снегопады в городе с урожаем, временный мэр ответил, что чем больше снега, тем больше воды в почве, так гласит народная примета.

Исполняющий обязанности градоначальника также заявил, что готов к диалогу со всеми участниками конкурса на должность мэра. «Я абсолютно уверен, что среди них есть люди с уникальными компетенциями. Я изучу анкеты, кого-то лично знаю. Не исключено, что кто-то из кандидатов будет приглашен на работу в администрацию», – анонсировал Алексей Орлов.

Отметим, что с большой долей вероятности такое приглашение получит глава Ленинского района Дмитрий Ноженко, который тоже вошел в число соискателей. В кулуарах ему прочат пост первого вице-мэра Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

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