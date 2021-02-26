Первым вице-мэром Екатеринбурга стал Игорь Сутягин

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил своим первым заместителем Игоря Сутягина, ранее курировавшего вопросы управления имуществом в мэрии. Новый первый вице-мэр приступит к своим обязанностям с 1 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

В трудовой биографии Сутягина значится работа в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа, в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и по Москве, в администрации Тобольска. В январе 2014 года он был назначен на пост замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области, в октябре 2018 года перешел в администрацию Екатеринбурга.

Отметим, что ранее должность первого замглавы неофициально прочили главе Ленинского района Дмитрию Ноженко, который вместе с Орловым участвовал в мэрском конкурсе. На это намекал сам Алексей Орлов на брифинге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.21

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