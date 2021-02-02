В Екатеринбурге выпал снег, и город снова встал в 9-бальные пробки

Сегодня вечером после продолжительного снегопада Екатеринбург встал в многокилометровых заторах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», состояние на дорогах оценивается в 9 баллов. Кроме того, на карте видны сообщения о десятке ДТП.

Движение сильно затруднено на улицах Восточной, Куйбышева, Малышева, Щорса, Большакова, Розы Люксембург, Энгельса, Карла Маркса, Мамина Сибиряка, Первомайской, Посадской, Чапаева.

Частично – на Московской, Луначарского, Карла Либнехта, Радищева, 8 Марта, Челюскинцев, Готвальда, Гражданской, Сибирском тракте, проспекте Ленина, Халтурина, Репина, Бебеля, Донбасской, Шефской.

Отметим, что синоптики обещают, что снег будет идти и сегодня ночью, а также ежедневно с четверга до субботы.

Напомним, мэрия Екатеринбурга обратилась к местным жителям с просьбой отказаться от личного транспорта в пользу общественного из-за сложных погодных условий для передвижения. А врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня, общаясь с журналистами, отметил, что большое количество снега зимой способствует хорошему урожаю летом.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов объяснял, почему в городе образуются пробки в 10 баллов, – из-за нового ГОСТа, касающегося режима работы светофоров.

Добавим, что в посленовогодние недели на дорогах утром и вечером были заторы 8-10 баллов регулярно. Однако они исчезли после уборки снега.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

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