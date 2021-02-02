Мэрия Екатеринбурга попросила автовладельцев не ездить на машинах из-за снега

Администрация Екатеринбурга обратилась к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости – «в связи с ожидаемым ухудшением метеоусловий».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по данным синоптиков, в ближайшие дни в городе ожидается выпадение большого количества осадков: специалисты прогнозируют снег на уровне 5 миллиметров во вторник, 2 февраля, и от 6 до 10 миллиметров в субботу и воскресенье, 6 и 7 февраля.

«Учитывая сложные условия для передвижения, автолюбителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт, магистрали по пути следования которого очищаются в первую очередь. Если же отменить поездку на личном автотранспорте невозможно, то необходимо внимательно выбирать оптимальную дистанцию и скорость движения с учётом погодных условий», – предупреждают в мэрии.

Кроме того, коммунальные службы Екатеринбурга призывают водителей не парковать транспорт вдоль обочин дорог, а также в парковочных карманах, потому что это мешает снегоуборочной технике.

Как уже писал «Новый День», в Екатеринбурге каждый день уборкой снега занимается около 500 человек и 470 машин, но почистить город им не удается. Город стоит в заторах из-за суженных полос и колеи, пешеходы черпают в ботинки снег, перепрыгивая сугробы, и ругаются на наледь. 20 января администрация Екатеринбурга организовала пресс-тур, чтобы показать, как идет уборка, заместитель председателя комитета благоустройства Владимир Капустин рассказал, что и кто мешает работать коммунальщикам. Основных фактора четыре: погода, автомобилисты, пешеходы и коммерсанты. На улице Машинной журналистам показали, как убираются снежные отвалы. Корреспонденты спросили, в какой срок коммунальщики обязаны убирать наваленные в правом ряду кучи снега – они сильно затрудняют движение. «Давайте корректнее общаться. Это не навалено, а сформировано. Вообще по регламенту не больше суток, но бывают затруднения», – ответил Капустин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

2 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Кандидат в мэры Екатеринбурга получил из-за Навального 30 суток ареста. / Нехватка инвестиций, оторванность от реальности и знак от психиатра: в Екатеринбурге начались собеседования с кандидатами в мэры (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»