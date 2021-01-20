«Это не навалено, а сформировано». Как убирают Екатеринбург и кто этому мешает (ФОТО)

В Екатеринбурге каждый день уборкой снега занимается около 500 человек и 470 машин, но почистить город им не удается. Екатеринбург стоит в заторах из-за суженных полос и колеи, пешеходы черпают в ботинки снег, перепрыгивая сугробы, и ругаются на наледь. Администрация Екатеринбурга сегодня организовала пресс-тур, чтобы показать, как идет уборка, заместитель председателя комитета благоустройства Владимир Капустин рассказал, что и кто мешает работать коммунальщикам. Основных фактора четыре: погода, автомобилисты, пешеходы и коммерсанты.

По словам чиновника, сотрудники ДЭУ не успевают выполнять все работы в срок из-за погоды – из-за обильных снегопадов, после которых пришли морозы, образовался плотный слой наката, счистить его сложно. «На тротуарах допускается наличие наката, но он должен быть обработан противогололедным материалом, скользкость не допускается. На дорогах у нас, к сожалению, по всем нормативам необходима уборка до асфальта. Для этого и применяется как тяжелая техника, так и химические реагенты. Срок очень короткий, по ГОСТу всего шесть часов после окончания снегопада, но в наших условиях это практически невыполнимо», – перечислил Капустин требования к уборке. Что касается реагентов, то сотрудник мэрии признал: их используют с нарушениями. Реагент надо счищать через 4-6 часов, но в городе с плотным трафиком чаще всего это удается сделать только через сутки.

Одна из главных причин трудностей в уборке – это автомобилисты. Капустин отметил, что Екатеринбург стоит в пробках с 8 утра и до 9 часов вечера, выгонять всю имеющуюся технику в город в заторы бессмысленно. А кроме того, чистить дороги мешают припаркованные машины. «Вот здесь очень показательный пример, автомобили стоят под знаком. Как чистить в такой ситуации?" – прокомментировал ответственный за благоустройство увиденное на улице Большакова. На самом деле, несколько машин запаркованы под знаком, который запрещает парковку по средам, установлена табличка «Работает эвакуатор». «Новый День» уточнил, почему же машины просто не эвакуируют? «Это вопрос к ГИБДД. Администрация никакого отношения к эвакуаторам не имеет. Изменился регламент, раньше выделяли инспектора, теперь нет», – пояснил Капустин. О том, почему работа эвакуаторов в Екатеринбурге парализована, мы писали ранее. А в ГИБДД говорили, что им пришлось судиться с мэрией, чтобы эту работу возобновить.

На улице Машинной журналистам показали, как убираются снежные отвалы. Мы спросили, в какой срок коммунальщики обязаны убирать наваленные в правом ряду кучи снега – они сильно затрудняют движение. «Давайте корректнее общаться. Это не навалено, а сформировано. Вообще по регламенту не больше суток, но бывают затруднения», – ответил Капустин. Он уточнил, что чаще всего сугробы формируют так, чтобы вывозом занималась следующая смена. Если есть трудности с вывозом, то снег скидывают на тротуар – это можно делать, если на тротуаре остается проход для пешеходов.

К слову о пешеходах – они тоже мешают чистить город. Тракторы прометают тротуары, но там, где ходит много людей, образуется сложноубираемый накат – ведь люди топчут и утрамбовывают снег. Тротуары, к слову, должны убирать 4-5 раз в неделю. Еще одна причина плохой уборки улиц – это коммерсанты. Они чистят тротуар перед своими помещениями и скидывают снег на дорогу, хотя должны сгребать в кучу и вывозить. На вопрос, где должна храниться до вывоза эта куча, чиновник ответил: «Рядом».

В Екатеринбурге вторую неделю в вечерние часы пик пробки 10 баллов, «Новый День» поинтересовался, когда это закончится. «Когда, наверное, люди перестанут ездить, тогда и закончатся пробки. А вообще, ситуация с транспортом достаточно интересная в этом году. Потому что транспорта почему-то не убыло после Нового года. Обычно до Нового года всплеск, а после Нового года опять затишье, относительное затишье, рабочий режим. В этом году почему-то такого не наблюдается, я не понимаю причины, наверное, просто уровень автомобилизации уже достигает критических значений», – прокомментировал Капустин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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