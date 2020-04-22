В Екатеринбурге парализована работа эвакуаторов. Мэрия и ГИБДД не могут договориться с коммерсантами

В Екатеринбурге в сутки вывозят до 50 автомобилей-нарушителей ПДД, в четыре раза меньше, чем год назад. В ГИБДД не хватает людей, чтобы отслеживать нарушителей. Кого из эвакуаторщиков вызывать тоже не ясно, в мэрии решили создать Ассоциацию эвакуаторщиков, чтобы определить правила работы, но коммерсанты не спешат в нее вступать.

В Екатеринбургской гордуме сегодня на комисси по безопасности жизнедеятельности обсудили, что делать с эвакуацией машин. Раньше в Екатеринбурге в день эвакуировали порядка 200 автомобилей нарушителей ПДД. Как рассказал начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Вадим Буйдалин, с начала 2020 года всего эвакуировали 4000 машин, до карантина вывозили порядка 30-50 нарушителей в день. Теперь, когда большинство людей находятся дома, за сутки забирают 5-8 транспортных средств. Жалобы на нарушителей собирают в ГИБДД, раньше этим занимались до двух десятков человек, число сотрудников постепенно сокращали, сейчас, в период каникул, этим занимается всего 1 человек. Он должен принять все заявки и выдать их экипажам, которые на месте убедятся в факте нарушения и вызовут эвакуаторщика. Вторая проблема связана с коррупционным фактором. Полицейские не могут отдавать предпочтение какой-то компании при вызове спецтехники. Предложен принцип максимально близкой дислокации стоянки к месту правонарушения, в Екатеринбурге всего около 20 таких компаний.

Председатель Комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков рассказал, что была создана Ассоциация эвакуаторщиков, по задумке, коммерсанты сами должны были распределить квоты на эвакуацию. Из 20 компаний в нее вошло всего около 4 и на этом работа заглохла, единая диспетчерская не заработала, распределением квот никто не занимается. «Предлагаю организовать встречу с представителями всех организаций, чтобы выработать единый механизм, единые подходы в работе», – предложил депутат ЕГД Сергей Воронин. «Может быть вопрос [к ГИБДД]: почему ты пригласил этого или того, если стоянки рядом находятся? Поэтому надо, чтобы коммерсанты сами прописали правила игры», – добавил председатель комитета административных органов Евгений Клюжин.

Буйдалин в свою очередь сообщил, что ГИБДД не хотела бы работать со всеми компаниями, занимающимися эвакуацией, потому что из 20 существующих реально работают около 5. Он даже предложил «подредактировать список», но ему объяснили, что УФАС не даст так просто вычеркивать коммерсантов из перечня компаний, которые могут получить деньги. Отметим, в ЕГД нашлись депутаты, которые пожелали или вообще отменить эвакуацию машин, «чтобы не кормить частные компании», или не эвакуировать хотя бы до окончания карантина, потому что люди «в стрессовом состоянии». Им напомнили, что горе-парковщики в том числе мешают проезду скорых и пожарных, законы физики во время карантина не меняются, да и последние недели эвакуируют штучно.

Затем спикеры сошлись во мнении, что проблему с эвакуацией нужно оперативно решить, потому что нерабочие дни когда-то закончатся, а с началом полноценных рабочих дней в город вернутся пробки. В итоге было решено пригласить в ЕГД перевозчиков, чтобы они обсудили ситуацию в присутствии сотрудников ГИБДД и чиновников. Добавим, проблемы с эвакуацией начались в августе 2019 года, когда поменялся порядок: если раньше в машине спецтехники находился сотрудник ГИБДД и вместе с коммерсантом они объезжали улицы, то теперь гаишник собирает сведения о нарушении, после он должен отправить экипаж на место и если экипаж нарушение подтвердит, то вызывается эвакуатор.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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