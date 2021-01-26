В Екатеринбурге проблему с распределением заказов между коммерческими эвакуаторами решат созданием муниципальной компании

Администрация Екатеринбурга решила проблему, как поделить заказы между коммерческими перевозчиками. В мэрии создают муниципальную компанию, которая займется эвакуацией и хранением машин. Об этом сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.

В ЕГД обсуждался вопрос о качестве зимней уборки, в очередной раз представитель администрации пожаловался на автомобилистов, которые паркуются и мешают спецтехнике работать. Депутат Ира Овчинникова поинтересовалась, когда же в городе будет налажена работа эвакуаторщиков. «Решено образовать муниципальную стоянку, у нас есть участок на Гурзуфской, надо получить лицензию, и будем вывозить муниципальными эвакуаторами. Вроде бы ГИБДД на это идет, оформляем документы для получения лицензии. Но тут тоже есть определенные риски, мы рассчитываем в том числе и на вашу помощь, чтобы с ГИБДД активнее можно было работать. Общая эвакуация сейчас порядка 20 машин в день, а в былые времена было до 200», – сообщил Алексей Бубнов. В ходе заседания онсообщил, что у администрации есть восемь эвакуаторов – они приписаны к Центру организации движения.

Напомним, в Екатеринбурге с 2020 года автомобили нарушителей практически не эвакуируют. Одна из причин – власти взялись решать проблему коррупционной составляющей при эвакуации, встал вопрос: по какому принципу выбирать компанию, которая заберет машину на штраф-стоянку? Для решения проблемы даже предполагалось создать Ассоциацию эвакуаторщиков. Видимо, в итоге решили бизнес заменить муниципальным предприятием.

В числе других проблем с эвакуацией – сокращение числа профильных сотрудников в ГИББД, а также отсутствие у гаишников схемы организации дорожного движения, которую должна была предоставить мэрия.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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