В Екатеринбурге эвакуаторщики заявили о невозможности увозить нарушителей ПДД

В Екатеринбурге ухудшается ситуация с эвакуацией автомобилей. По словам представителей этого бизнеса, уже больше года работа фактически парализована, но за последние дни практически до нуля упало число эвакуаций на штрафстоянки.

Представитель одной из компаний в этой сфере, попросивший не раскрывать его имени, рассказал корреспонденту «Нового Дня», что на этой неделе легковая эвакуация по городу остановлена из-за ГИБДД, эвакуаторщики работать хотят, но без ГИБДД не могут, в сутки вывозятся буквально по одной-две машины нарушителей ПДД. Другой участник рынка сообщил, что число эвакуаций в городе минимальное, вызовов почти нет, объем работы – примерно на том же уровне, какой был в первый месяц самоизоляции, когда ее еще соблюдали. Коммерсанты вместе с представителями администрации города и ГИБДД пытаются наладить работу по эвакуации через Ассоциацию эвакуаторщиков, однако переговоры зашли в тупик.

В отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу информацию о каких-либо запретах опровергли. «Задержание транспортного средства осуществляется по факту зафиксированного сотрудником ГИБДД нарушения правил дорожного движения, ответственность за которое предусмотрена в виде эвакуации и перемещения автомашины на специализированную автостоянку. К примеру, за текущие сутки (к 15 часам 10 сентября, – прим. ред.) на специализированные автостоянки доставлено 15 транспортных средств, водители которых нарушили правила дорожного движения», – прокомментировали в городской ГИБДД и посоветовали обратиться в комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга, сославшись на то, что ГИБДД в этих вопросах занимается только фиксацией нарушения, но не организацией и урегулированием правил деятельности. Однако в пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что все вопросы стоит задавать в ГИБДД. В мэрии также сообщили, что запрет на эвакуацию, о котором говорят представители бизнеса, идет из УГИБДД Свердловской области.

В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области ответили, что никакого запрета не вводили, сотрудники ГИБДД работают на маршрутах и в случае выявления нарушения вызывают эвакуатор.

Добавим, коллапс с эвакуацией нарушителей ПДД в Екатеринбурге продолжается уже больше года. Если раньше за день с улиц убирали порядка 200 машин в день, то последний год цифра упала до 50, а с началом пандемии с улиц убирали и вовсе по 5-8 легковушек. Причин тому несколько. Во-первых, изменился принцип работы: рейды больше не проводятся, сначала в ГИБДД принимают жалобу, потом отправляют экипаж, который устанавливает факт нарушения (которого к тому моменту может уже и не быть). Во-вторых, жалобы принимали несколько десятков сотрудников ГИБДД, их сокращали, и в конце концов остался только один.

В-третьих, раньше почти все эвакуации проходили через одну компанию. После кадровых перестановок в ГИБДД рынок изменился, участников стало больше, но стало непонятно, какую именно компанию вызывать на нарушение (и кто в итоге получит деньги, соответственно). Для решения этой проблемы решили создать Ассоциацию эвакуаторщиков, но коммерсанты, чиновники и полицейские не сошлись во мнении, какую нагрузку должна на себя взять ассоциация и кто за это будет платить. Как стало известно «Новому Дню», в администрации города при транспортном комитете с участием сотрудников ГИБДД и коммерсантов проходили встречи по этому вопросу, но пока ситуация никак не исправляется. Однако в городе продолжают устанавливать знаки запрета парковки и таблички «Работает эвакуатор».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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