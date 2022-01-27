В Екатеринбурге снова начали эвакуировать машины – 12 штук в день (ФОТО)

В Екатеринбурге снова объявили охоту на нарушителей правил парковки. В пресс-службе ГИБДД города рассказали, что накануне увезли 12 машин, которые стояли под запрещающими знаками, еще 11 автомобилистам просто выписали протоколы за нарушение Административного кодекса.

Напомним, уже два года в Екатеринбурге почти не эвакуируют машины, даже те, что мешают проезду. Если прежде суточное количество отвезенных на штрафстоянку автомобилей достигало двух – двух с половиной сотен, то с 2020-го счет пошел на единицы. Это было связано с изменением схемы эвакуации. Как писал «Новый День», жалобы на нарушителей собирают в ГИБДД, где прежде этим вопросом занимались порядка 20 сотрудников, а теперь один, который должен принять все заявки и выдать их экипажам, которые на месте убедятся в факте нарушения и вызовут эвакуаторщика. Кроме того, полицейские должны были вызывать эвакуаторы компании, которая максимально близко находится и к месту правонарушения, и к месту штрафстоянки.

Год назад власти Екатеринбурга сообщали, что создадут муниципальную контору, которая займется эвакуацией и хранением машин, однако в настоящий момент проблема с автохамами не решена.

Так, сегодня неизвестный водитель такси «Сити-Мобил» проехал по пешеходной улице Вайнера и там же запарковал автомобиль под забором школы № 10.

Екатеринбург, Елена Сычева

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