В Екатеринбурге создали муниципальную службу эвакуации

В Екатеринбурге эвакуацией автомобилей будет заниматься муниципальное предприятие. Как сообщили в пресс-службе администрации города, «СМЭП Екатеринбурга» получило все необходимые документы, чтобы начать работу по эвакуации и хранению машин. Штрафстоянка будет работать на Гурзуфской, 48а, она рассчитана на 150 машиномест.

Напомним, в Екатеринбурге практически блокирована работа эвакуаторов, водители это давно поняли, и автохамы позволяют себе бросать машины на тротуарах, под знаком запрета парковки, во втором ряду на проезжей части, на поворотах и т.д.

Проблемы с эвакуацией возникли по двум причинам. Первая – это новые правила вызова эвакуаторщиков, предприниматели, гаишники и чиновники не смогли договориться, по какому принципу распределять заказы. Но проблему с коммерсантами мэрия решила, очевидно, через создание муниципальной компании. А вторая проблема – это отсутствие нормального штата ГИБДД, без протокола от ДПС эвакуаторщики забирать автомобили все равно не смогут. Эта проблема, по нашим данным, сохраняется.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

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