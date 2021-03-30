Александр Мешков: 50% аварий происходит из-за плохих дорожных условий

Около 50% ДТП в Свердловской области в 2020 году случилось из-за неудовлетворительных дорожных условий. Об этом заявил сегодня на заседании заксобрания начальник ГУ МВД региона Александр Мешков. Эти ДТП унесли жизни 187 человек.

В целом же число ДТП в прошлом году снизилось на 8,4% и составило 2 812. Погибли 359 человек (на 10,7% меньше, чем в прошлом году), 2 812 получили травмы (-9,2%). Участниками 313 ДТП стали дети. Шестеро погибли, 350 получили травмы.

Мешков заявил, что в связи с содержанием дорог у полиции очень много вопросов к коммунальщикам. Например, почему они используют реагенты, которые не выдерживают уральских морозов. Также он заявил, что полиция не настроена работать с частными эвакуаторщиками, так как они просят сотрудников ГИБДД сопровождать их. Напомним, в январе этого года вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, что для решения этой задачи в мэрии создадут муниципальную компанию, которая займется эвакуацией и хранением машин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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