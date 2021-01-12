Мэрия выбрасывает на дороги Екатеринбурга бионорд, бесполезный в морозы (ФОТО)

Екатеринбург в первые рабочие дни встал в пробках – по утрам заторы достигают 8 баллов, накануне вечером регистрировались 9-балльные пробки. Отчасти это связано с состоянием дорог – снегопады начались еще в каникулы и продолжаются до сих пор. Даже в центре города на улицах есть нечищенные полосы с накатанными колеями. Как выяснил «Новый День», ситуация, по всей вероятности, не исправится до потепления.

В администрации города заявляют, что снег вывозится, дороги и тротуары чистят. «Как сообщили в комитете благоустройства, днем 12 января в уборке городской территории планируется задействовать 287 рабочих и 181 единицу дорожной техники, в том числе – 30 комбинированных дорожных машин, 50 тракторов, 14 фронтальных погрузчиков, 62 самосвала и другой автотранспорт. Особое внимание дорожники уделяют прометанию улиц, посыпке их противогололедными материалами и удалению накатов», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Однако антигололедный реагент, который закупил город, при сильных морозах бесполезен. «Товар предназначен для борьбы с зимней скользкостью на дорогах и искусственных дорожных сооружений на них. Допустимая рабочая температура воздуха, до которой можно применять противогололедный материал (многокомпонентный) до минус 25 ºС», – сообщается в техзадании к закупке. В городе сегодня днем -26 градусов, ночью было еще холоднее.

Реагент во все районы предоставляет торговый дом «Уральский завод противогололедных материалов» – кстати, на сайте компании представлены четыре вида бионорда, два из которых выдерживают морозы до минус 30 градусов, но Екатеринбург закупает не эти варианты. Контракты на общую сумму более чем в 99 миллионов рублей заключили все районы города, кроме Кировского (этот район закупил реагент еще в ноябре). Сроки поставок в шесть районов Екатеринбурга – с 11 января. Интересно, что это первые поставки реагента в этом году, предыдущие контракты были завершены в декабре. Причем в Орджоникидзевский и Железнодорожный районы в последний раз получали бионорд более месяца назад, 10 декабря.

Накануне новогодних праздников ГИБДД грозила перекрыть дороги в Екатеринбурге, если их не будут чистить. Это произошло после того, как за неделю в городе случилось 29 ДТП, в которых сопутствующим фактором стали зимние неудовлетворительные дорожные условия. В этих авариях погиб один человек, 37 получили травмы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

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