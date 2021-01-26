Вице-мэр Екатеринбурга: пробки к нам пришли навсегда из-за нового ГОСТа

Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов объяснил, откуда в городе в этом году взялись 10-балльные пробки и когда они закончатся. По словам чиновника, причина сильнейших заторов вовсе не снегопады, а новый ГОСТ, касающийся режима работы светофоров.

«Эти пробки – они к нам пришли навсегда. Почему это резко произошло: в 2018 году был утвержден новый ГОСТ, по которому мы начали вводить пешеходные фазы на светофорных объектах. В первой фазу на четырех объектах ввели – и город встал. ГИБДД дала команду откатить, и мы откатили. В прошлом году началась вторая фаза, 200 перекрестков перевели в отдельную пешеходную фазу, а это уменьшает интенсивность движения. Никакими мероприятиями по интеллектуальному движению мы ситуацию обратно не вернем. Давайте вместе съездим в Центр организации движения, посмотрим, как все устроено, – факты вас в этом убедят», – прокомментировал сегодня Алексей Бубнов на заседании в Екатеринбургской городской думе.

Добавим, в начале этой зимы пробки в Екатеринбурге на самом деле были не столь серьезными, как сейчас – но в это время школы были на дистанте, учеба возобновилась в январе. С первых рабочих дней этого года заторы по утрам и вечерам – 8-10 баллов почти каждый день. Но горожане при этом жалуются на плохую уборку снега. Шли снегопады, стояли морозы, в которые бионорд не действует или действует не так эффективно, образовались колеи, накаты, а правые полосы зачастую завалены снегом. Со вчерашнего дня началось резкое потепление, остатки снега превратились в грязь, а заторы утром упали до 7 баллов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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