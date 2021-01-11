В первый рабочий день Екатеринбург встал в пробки

Первый рабочий день этого года для Екатеринбурга начался с заторов. Около 8 утра пробки достигали 8 баллов, к 9 утра снизились до 7 баллов. Серьезные проблемы с движением отмечаются на улицах де Геннина, Серафимы Дерябиной, Малышева, Щорса, 8 Марта, Восточной, Халтурина, Щербакова, проспекте Ленина и других.

Пробки спровоцированы в том числе ужасным состоянием дорог – город со вчерашнего дня засыпает снегом, к утру коммунальщики почистить улицы не успели: где-то работы вовсе не начинали, где-то горы снега сгребли на правую полосу. К тому же с сегодняшнего дня на учебу вышли школьники всех классов, что тоже сказывается на плотности движения.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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