Куйвашев обещал выход школьников с дистанта с 11 января

Все школьники, с 1 по 11 класс, смогут вернуться в свои учебные заведения с 11 января. Об этом заявил на своей странице в Инстаграм губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Ещё до праздников мы договорились с нашими эпидемиологами о том, что к 7-8 января они дадут нам прогноз развития ситуации и рекомендации, касающиеся возврату школьников за парты. Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч. Всё это даёт нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов – от первых до одиннадцатых. Пока на дистанте останутся учащиеся средних специальных учебных заведений. По ним решение будет принято дополнительно», – написал губернатор.



Кроме того, Куйвашев отметил, что в первые же рабочие дни область ждет поступления новой партии вакцины. Прививаться от коронавируса будут наряду с медиками в первую очередь педагоги. Это позволит сделать учебный процесс ещё более безопасным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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