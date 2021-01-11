У школьников, вышедших с дистанта, началась самая длинная четверть

Свердловские школьники вышли с каникул и приступили к учебе. Напомним, после зимнего отдыха губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил ученикам всех классов вернуться за парты. Ранее очно посещали занятия младшеклассники, учащиеся 9 и 11 классов.

Третья четверть – самая продолжительная и считается наиболее сложной – ученики проведут за партами два с половиной месяца, а следующие каникулы наступят только в конце марта. Несмотря на то, что обучение только началось, психологи рекомендуют родителям гулять с детьми не менее часа в день. А на желание их чада отдохнуть и развлечься не отвечать отказом. Из-за приближающегося в феврале авитаминоза врачи советуют добавить в рацион питания школьников больше кисломолочных продуктов, фруктов, овощей и рыбы.

Екатеринбург, Анна Темрук

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