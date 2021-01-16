В субботу днем Екатеринбург встал в 7-бальные пробки из-за неубранных дорог (ФОТО)

Несколько дней подряд Екатеринбург засыпает снегом. Расчищать улицы не успевают, из-за чего субботу днем город встал в семибалльных пробках (по данным сервиса «Яндекс.Пробки»). Сегодня абсолютно все участники движения столкнулись с неудобствами передвижения, а водители вынуждены проводить выходной, стоя в заторах.

На данный момент движение затруднено по улицам Куйбышева, Радищева, Московская, 8 Марта, Ленина, Первомайская, Восточная, Комсомольская, Стрелочников, Гражданская, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Челюскинцев и Малышева.

Как рассказала «Новому Дню» одна из читательниц Евгения, в центре дороги пытались чистить, однако сейчас они превратились в серую кашу. «Грейдер что смог сгреб на обочину, после чего рассыпали бионорд и оставили так. Никто не подумал потом это дело собрать. На ЖБИ и в Академе уборка не очень заметна, а вот на Объездной вроде просто раскатано».

В администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что данный момент коммунальщики устраняют последствия стихии. «Сегодня днем 363 рабочих районных служб благоустройства освобождают от заносов дороги и тротуары, в том числе труднодоступные для техники места, чтобы вывезти за город максимальное количество снега. Также в течение дня будет задействовано 179 единиц спецтехники: 35 комбинированных дорожных машин, 52 трактора, 6 снегопогрузчиков, 55 самосвалов, 12 грейдеров и 6 бульдозеров», – отметили в администрации.

Из-за плохой уборки дорог ГИБДД по Свердловской области закрыла движение в Башкирию. «На проезжей части автодороги обнаружен снежный накат и рыхлый снег, создающие угрозу безопасности дорожного движения. В связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и непринятием владельцем автодороги своевременных мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, с 11 часов 16 января до устранения недостатков сотрудниками Госавтоинспекции закрыто движение автобусов в направлении республики Башкортостан», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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