Последствия обильных снегопадов и заснеженных дорог в Екатеринбурге: 71 ДТП за день

Из-за снегопадов и отвратительного состояния дорог в Екатеринбурге возросло число дорожно-транспортных происшествий. Только за минувшие сутки в городе зафиксирована 71 авария, в 7 из которых пострадали люди. Лидерами по числу аварий стали Ленинский и Верх-Исетский районы. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ОГИДД Екатеринбурга.

В ведомстве отметили, что обследование улично-дорожной сети ведется в круглосуточном режиме, возбуждаются административные дела по несоответствию ее содержания. Начальник ОГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин проведел рабочие встречи с главами районов, которые в свою очередь провели совещания с коммунальщиками и дорожными службами, определив приоритетные направления по обеспечению безопасного движения общественного транспорта.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что сегодня введенные ограничения автобусных маршрутов в направлении Башкортостана сняты. Накануне движение было закрыто в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия маршрута Ачит – Месягутово.

«Новый День» сообщал, что из-за погодных условий и состояний дорог Екатеринбург встал в семибалльные пробки, что в выходные бывает очень редко.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 17.01.21

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