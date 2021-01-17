Двое детей пострадали в аварии в Екатеринбурге (ФОТО)

Водитель, не успев вовремя среагировать на повороте, устроил ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИДББ УМВД по Екатеринбургу.

ДТП случилось 16 января в 20:30 по адресу: Московская, 8. По предварительным данным, водитель «Ниссан Примера» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с «Фольксвагеном Гольф», который двигался навстречу. В результате столкновения пострадали двое несовершеннолетних пассажиров «Фольксваген». Мальчики 2 и 6 лет, с ушибами грудной клетки доставлены в ДМБ № 9.

В Госавтоинспекции добавили, что виновник ДТП – 30-летний мужчина, имеющий стаж управления 2 года, уже 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Со слов мужчины, при повороте налево впереди стоящий водитель не обозначил свое действие и резко совершил маневр. В результате чего, виновник ДТП не успел среагировать и допустил столкновение со встречной автомашиной.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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