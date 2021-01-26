«Высокая заболеваемость». В мэрии Екатеринбурга нашли шестую причину плохой уборки снега

Вице-мэр по вопросам благоустройства Алексей Бубнов сегодня отчитался, как идет уборка города, перед депутатами городской думы. Для начала он напомнил, почему вообще в городе образовались колеи, накаты и сугробы на дорогах и тротуарах. Выпало много снега (он шел еще в праздничные дни), затем ударили морозы. Бионорд, который закупает мэрия, работает только до -25 градусов. При этом по всей стране действует единый ГОСТ об уборке в течение 6 дней, который на Урале, по мнению Бубнова, выдержать просто нереально. «Надо 15-16 дней, и мы все уберем, если снегопад закончится. Но проблема в том, что снегопад-то не заканчивается, приходится возвращаться обратно», – так ответил Бубнов на вопрос о реальных сроках. Кроме снегопада, который мешает уборке, чиновник назвал и другие причины

«Наиболее проблемные вопросы, которые у нас возникают и имеются в 21-м году, в этот сезон, – это высокая заболеваемость. Самое большое количество у нас в текущем моменте болеет в Орджоникидзевском ДЭУ, из 80 механизаторов 10 человек находится на больничном», – сообщил Бубнов. Он представил таблицу с количеством переболевших за зиму сотрудников всех ДЭУ – из 846 человек на больничный уходили 539. При этом конкретно в январе болеет 101 человек, 59 из них приходится на два района города, а в трех районах – единичные случаи. Кроме того, есть проблема с нехваткой кадров, в ДЭУ всего города есть вакансии.

Еще одна проблема – высокий износ снегоуборочной техники, он достигает 72%. Бубнов отметил, что врио главы города Алексей Орлов договорился с губернатором, что при корректировке бюджета Екатеринбургу дадут 500 млн рублей на обновление парка, но в бюджете на 2021 год эти планы заложены не были. В ответ депутат Роман Ступников попросил как-то доносить мысль о недофинансировании при подготовке бюджета, а не после. Виктор Сомиков отметил, что есть проблема с качеством техники: то, что закупается, рассыпается за три года, а корейские машины живут по 14 лет. «Да, то, что с завода имени Калинина – неделю работает, две недели – на гарантии», – заметил Бубнов. Но иностранная продукция, во-первых, дороже, во-вторых, по закону нельзя закупать зарубежную технику, если есть аналог, произведенный в странах Таможенного союза. Сомиков поинтересовался, как этот запрет обходит Москва. «Значит, они привлекают кого-то и отыгрывают не как закупку техники, а как услугу. В некоторых областях Москва действует смелее», – прокомментировал Бубнов. «Евгений Владимирович достаточно плотно с Собяниным взаимодействует», – напомнил о дружбе свердловского депутата с мэром Москвы депутат.

Следующая проблема для уборки снега, о которой рассказал вице-мэр, – недобросовестные подрядчики. Для вывоза снега районные ДЭУ нанимают частные компании, в заявке указывается наличие 20-25 машин, а коммунальщики получают всего 10. «Можно расторгаться, но тогда мы не сможем снег вывозить, приходится договариваться», – заметил Бубнов.

Он также заявил, что качественной уборке мешают припаркованные автомобили – совсем скоро их будут эвакуировать с помощью специально для этого созданной муниципальной компании.

«Внимательно слушал об уборке, главные тезисы, которые я услышал, – в проблемах, которые сегодня существуют по уборкам, виноваты снег, автолюбители, которые паркуются не там, где надо, ГИБДД, которая эвакуацию не производит, подрядчики, которые тоже чего-то не делают, низкая культура горожан. Невольно вспоминаю Сократа: «Кто хочет, тот ищет способ, кто не хочет, ищет оправдание. Глава города Александр Геннадьевич Высокинский говорил, что у проблемы и у ее решения должна быть фамилия. Виновными должны быть не снег, автомобили и так далее, а фамилии. Нужно понимать, глава ли района, заместитель главы района, заместители главы города – кто и за что отвечает, нужны фамилии», – резюмировал депутат Дмитрий Сергин.

В итоге заседания депутаты и вице-мэр договорились создать рабочую группу по уборке города от снега, куда должны войти представители ГИБДД и прокуратуры.

Ранее заместитель председателя комитета благоустройства Владимир Капустин

назвал причины плохой уборки города: снег, автомобилисты, коммерсанты и пешеходы, позднее врио главы города Алексей Орлов к этому добавил высокий процент износа техники. В Екатеринбурге вторую неделю пробки достигают 10 баллов, но причина оказалась не только в неубранном снеге. В городе перенастроили светофоры, сделав отдельную пешеходную фазу. «Эти пробки – они к нам пришли навсегда», – заявил сегодня Бубнов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

Количество иностранных студентов в уральских вузах вырастет в 2 раза. / ГИБДД продолжит эвакуировать машины, мешающие уборке снега (СПИСОК УЛИЦ). / Уральские вузы планируют сохранить элементы дистанта и после пандемии. Читать дальше

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