Орлов назвал еще одну причину плохой уборки снега: техника ломается, ее износ – выше 70%

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что качественной уборке снега мешает поломка техники из-за низких температур. По словам чиновника, износ коммунальных машин в городе превышает 70%, последний раз парк обновлялся в 2012 году.

«Низкие температуры воздуха не способствуют нормальной работе техники. Техника ломается, – заявил Алексей Орлов в эфире программы «События. Акцент» на канале ОТВ. – [...] Износ техники более 70%, к сожалению. Это много. Массовое обновление было в 2012 году. Сейчас мы готовим реестр необходимой техники, подбираем ее в плане универсальности – чтобы можно было использовать и в летний, и в зимний период».

Орлов добавил, что обновление парка коммунальной техники потребует серьезных финансовых вложений, но область обещала помочь с деньгами. Точную сумму врио главы города не назвал.

Как сообщал «Новый День», накануне, во время объезда Екатеринбурга с представителями СМИ, заместитель председателя комитета благоустройства мэрии Владимир Капустин называл четыре основных причины, которые мешают работать коммунальщикам: погода, автомобилисты, пешеходы и коммерсанты. Снегопады не прекращаются, автомобилисты не убирают припаркованные машины, пешеходы «утрамбовывают» снег, а коммерсанты чистят снег вокруг своих предприятий и скидывают в неположенном месте.

Всего, по данным мэрии, уборкой улиц ежедневно занимается около 500 человек и 470 машин, но почистить город им не удается. Екатеринбург стоит в заторах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 21.01.21

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