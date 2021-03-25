Мэр назвал дату, когда в Екатеринбурге будет чисто

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил 24 апреля общегородским Днем чистоты, а с 29 марта по 30 апреля в городе пройдет месячник чистоты. За это время коммунальщики должны убрать улицы, парки, скверы, лесопарки, дворы и почистить объекты благоустройства. А еще экологи и волонтеры очистят от мусора берег Городского пруда и Нижне-Исетского водохранилища.

С 5 апреля 2021 года службы благоустройства приступят к ремонту, покраске и установке урн, ограждений, малых архитектурных форм, а владельцы киосков должны помыть свое имущество. Муниципальная служба городских кладбищ с начала следующего месяца займётся наведением порядка на территориях мемориальных комплексов, захоронений и прилегающих к ним землях.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, в планах – начать перевод техники на летний режим работы с 15 апреля. Прежде всего сменят навесное оборудование. Однако часть техники оставят в зимнем режиме до мая, на случай внезапных снегопадов, которые на Урале случаются и весной. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов ранее объяснял проблемы с уборкой снега отсутствием людей в ДЭУ – часть вакансий не закрыта, плюс люди находятся на больничном. В мэрии отметили, что проблема с кадрами сохраняется, но в случае летней уборки не так критична, ручные работы по летнему регламенту менее трудозатратны и занимают меньше времени.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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