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Пятница, 12 февраля 2021, 13:25 мск

Новости Екатеринбург

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Коммунальщики уничтожили надпись «Навальный» на льду городского пруда (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром на льду городского пруда появилась вытоптанная на снегу крупная надпись «Навальный» и сердечко рядом. Спустя пару часов на место прибыли коммунальщики с лопатами и начали заваливать слово снегом, но не слишком усердно. В итоге надпись стала нечитаемой, а сердечко осталось нетронутым.

В соцсетях екатеринбуржцы иронизируют, что теперь фамилию опального оппозиционера надо писать на сугробах и обледенелых тротуарах. Из-за обильных снегопадов и резких перепадов температуры воздуха мегаполис стоит в утренних и вечерних пробках, а горожане закидывают инстаграмы мэра и губернатора жалобами на нечищеные и скользкие дороги. В администрации Екатеринбурга нашли целых шесть причин, почему коммунальщики не справляются с уборкой улиц. Одной из них была нехватка работников в ДЭУ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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