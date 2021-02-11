Екатеринбуржцы поздравили Орлова в инстаграме: «Кучи грязного снега ждут нового мэра. За лопату!»

Едва Алексей Орлов успел официально вступить в должность мэра Екатеринбурга и сообщить об этом на своей странице в Instagram, как в комментариях появились не только пожелания удачи, но и требования, большая часть которых касается уборки снега.

«Хорошо понимаю огромную ответственность, которая легла на мои плечи и объём задач, стоящие перед администрацией города. Тем не менее, убежден, что совместными усилиями органов власти и жителей мы с ними справимся. Нам хватит сил, умения и желания!» – написал после церемонии вступления в должность Алексей Орлов (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

И тут же получил конкретные задания. Пользователь с ником mrlsv84 пишет: «На проспекте Академика Сахарова три недели снег лежит на 1 полосе! Из трёх полос осталось 2,5 и никто никак справиться не может! три недели, Карл! Три недели... на проспекте...» Другой горожанин, egorl36, надеется: «Может в честь этого (вступления в должность, – прим. ред.) будет убрана куча снега которая лежит с 25 января рядом со зданием администрации по адресу ул. 8 марта 7?»; «Кучи грязного снега ждут нового мэра. За лопату!» – резюмирует julialf7.

Еще более активны были подписчики губернатора Евгения Куйвашева, которые за время пандемии привыкли выражать свои эмоции именно на его странице. Здесь несколько человек удивились «А что с Высокинским?», некоторые потребовали вернуть прямые выборы мэра и выразили недоумение, почему главу избрали депутаты гордумы.

Но около половины комментариев все равно касались уборки города. «Город от снега пусть уже очистят, надоело уже спотыкаться», – просит губернатора kamytea. «Евгений Владимирович, подскажите пожалуйста, когда у нас в городе будут своевременно чистить дороги? В выходные шёл дождь, на следующий день метель и мороз. На дорогах была толстая корка льда! Не посыпали даже центральные улицы, не говоря уже об окраинах. Вы в курсе сколько аварий в городе произошло в понедельник-вторник? Хочется надеяться, что новый мэр позаботится об этом, но....» – сомневается пользователь zefirka_ekb_. «Да, и почему скользко и на проезжей части и на пешеходной. Недостаточно убрано, раз дорога коркой льда покрылась. О людях на досуге подумайте, – просит anastasia_ekbdesing. «Ух, наверно сейчас дороги начнут чистить, уже не и.о. ведь», – надеется oksana.kutlaeva.

Некоторые пользователи заступились за Алексея Орлова, говоря, что он только что вступил в должность и ему нужно время. Но, напомним, в статусе «врио» чиновник руководит Екатеринбургом еще с 22 декабря 2020 года. А 30 декабря Алексей Орлов по примеру своего бывшего начальника губернатора Евгения Куйвашева завел рабочий аккаунт в инстаграме. Чиновник зарегистрировался под именем glava.ekb. Правда, по числу подписчиков Орлов пока отстает: у него их 1 863, тогда как у Куйвашева – 239 тысяч.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.02.21

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