Алексей Орлов официально стал мэром и отменил брифинг (ФОТО)

Алексей Орлов официально вступил в должность главы Екатеринбурга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поздравить нового мэра пришли губернатор Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын, митрополит Евгений, бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, почетные горожане и депутаты гордумы. Вел церемонию сотрудник департамента информполитики области Павел Блик.

Сама процедура заняла не более 15 минут. Сначала председатель думы Игорь Володин напомнил, как проходило голосование за кандидатуру нового мэра. Затем Алексей Орлов, положив руку на устав города, принес присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий главы Екатеринбурга соблюдать нормы Конституции России, федеральное законодательство, законы Свердловской области, устав города Екатеринбурга и честно исполнять свои обязанности для процветания города и служить на благо жителей города». После чего Игорь Володин вручил ему удостоверение главы. Никакой «большой цепи», о которой вспоминал депутат Дмитрий Сергин, не было.

Новоиспеченный глава прежде всего поблагодарил губернатора и депутатов за доверие, а затем повторил некоторые пункты из своей презентации, ранее представленной перед думой.

В заключение церемонии выступил губернатор Евгений Куйвашев, который заявил: «Хочу поблагодарить конкурсную комиссию и депутатов за взвешенное и продуманное решение. Главой города должен быть профессионал высокого класса». Он напомнил о предстоящих крупных событиях – 300-летии города, Универсиаде, и выразил уверенность, что Алексей Орлов со всем этим справится.

Также губернатор отметил: «Если бы наш мир был черно-белый, было бы неинтересно. Здесь, в нашем городе, живут умные, талантливые, разносторонние люди с разными характерами, разными взглядами, и тем он хорош и ярок. Ваша задача, Алексей Валерьевич, сохранить это и сделать город еще ярче и краше. Сделать его примером для подражания во всех отношениях. Задача непростая, но я уверен, что вы справитесь».

Поговорить с новоиспеченным мэром о ярком и красивом городе журналистам снова не удалось. Обещанный брифинг внезапно отменили. Отметим, еще сегодня утром предполагалось, что вся церемония будет закрытой.

Как уже сообщал «Новый День», отношения со СМИ у Орлова пока складываются не очень хорошо. В день, когда гордума проголосовала за него, избранный депутатами глава не стал отвечать на вопросы журналистов. Тогда на брифинге Орлов коротко поблагодарил депутатов за поддержку. «Это колоссальный кредит доверия, меня поддержал 31 депутат, против не проголосовал никто. Конечно, я обязуюсь работать во благо развития Екатеринбурга. В том числе надеюсь на взаимодействие со СМИ, на освещение положительных событий в городе. Давайте гордиться тем, что мы живем в Екатеринбурге – лучшем городе в мире», – заявил мэр. После этого он спешно покинул зал, ни один из журналистов не успел задать вопрос новому градоначальнику. Отметим, что предыдущее общение с прессой у Алексея Орлова тоже не задалось. На прошлой неделе журналисты ему задали вопрос, почему мэрия не справляется с очисткой улиц от снега. На это Орлов заявил, что «много снега – это к хорошему урожаю». Фраза чиновника моментально стала городским мемом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

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