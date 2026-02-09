Инаугурация мэра Екатеринбурга пройдет через два часа после «выборов»

Завтра, 10 февраля, Екатеринбургская дума изберет главу Екатеринбурга. С презентациями перед депутатами выступят три кандидата: действующий мэр Алексей Орлов, депутат заксо Екатерина Есина и директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. Согласно повестке заседания, процесс избрания градоначальника займет примерно полтора часа.

В этот же день, в 14:00, в администрации Екатеринбурга состоится церемония инаугурации нового главы. Обычно она занимает не больше 15 минут. На церемонии будут присутствовать только фотографы и операторы – в мэрии заявили, что аккредитация журналистов ограничена из-за малого количества мест в зале. В прошлый раз, в 2021 году, на инаугурацию мэра также пустили только фотографов, но тогда ссылались на антиковидные меры.

Конкурсные выборы главы Екатеринбурга проходят с 2018 года. Отбор кандидатов проводит специальная комиссия, затем список претендентов вносится в думу, и депутаты голосованием определяют нового мэра. Осенью 2025 года порядок избрания глав муниципалитетов в Свердловской области был ужесточен: теперь кандидатов могут выдвигать только большие партии, общественная палата региона и совет муниципальных образований. Самовыдвиженцы к конкурсу не допускаются.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

