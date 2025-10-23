российское информационное агентство 18+

Четверг, 23 октября 2025, 15:34 мск

Денис Паслер впервые прокомментировал «губернаторскую» схему избрания мэров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сегодня, на первой после выборов встрече избранного главы региона с журналистами, прокомментировал изменения в системе избрания глав муниципалитетов.

Законопроект, о котором идет речь, сегодня одобрил комитет заксобрания по региональной политике, а 28 октября вопрос будет рассмотрен на заседании областного парламента.

Суть изменений заключается в том, что кандидатов в мэры теперь будет отбирать лично губернатор, а не конкурсная комиссия. А выдвигать кандидатов смогут лишь партии, представленные в Госдуме и заксо, Общественная палата Свердловской области, региональный Совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Однако Денис Паслер заявил, что речь не идет о «назначении» глав муниципалитетов.

«В законе будет предусмотрено, кто вносит кандидатуры, и как будут формироваться комиссии, которые будут работать с кандидатами и их программами. И уже после этого будут готовиться материалы для внесения кандидатур мне как губернатору. В этом плане новая норма ничем не отличается от предыдущей: и там была комиссия, и сейчас она будет», – рассказал Паслер на брифинге.

Также Денис Паслер заявил, что главами муниципалитетов по новой схеме могут стать не только чиновники или депутаты. «Мы знаем немало примеров, когда руководители предприятий, в том числе и промышленных, становились хорошими главами городов. И руководители школ успешно возглавляли муниципалитеты, и люди других специальностей. Поэтому не нужно рассматривать только две категории кандидатов в мэры. Я уверен, что в Свердловской области можно подобрать и другие кадры», – отметил губернатор.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

