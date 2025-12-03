Екатеринбургские депутаты одобрили избрание мэра по «губернаторской схеме»

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы одобрила поправки в устав города для проведения конкурса на должность главы Екатеринбурга по новой схеме.

Как ранее писал «Новый День», дума будет избирать нового главу города из числа кандидатов, предложенных губернатором (ранее кандидатов отбирала конкурсная комиссия). Новый порядок избрания мэров в Свердловской области был принят в октябре – спустя месяц после избрания губернатором Дениса Паслера.

Выдвигать кандидатов на должность градоначальников теперь могут только партии, представленные в Госдуме и заксо, областная общественная палата, региональный Совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Рассмотрением кандидатур займется специальная комиссия при губернаторе, в которую входят семь человек, в том числе спикер ЕГД Анна Гурарий. Однако вносить кандидатуры в городскую думу будет именно глава региона.

Напомним, конкурс по избранию мэра Екатеринбурга состоится в феврале 2026 года. На данный момент на должность главы уральской столицы выдвинуты три человека: действующий мэр Алексей Орлов (партия «Единая Россия»), нынешний глава Сысерти Дмитрий Нисковских (совет муниципальных образований Свердловской области), член областного избиркома Ирина Виноградова (партия «Новые люди»).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube