Губернатор высказался о судьбе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, когда будет принято решение о дальнейшем трудоустройстве мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Срок полномочий градоначальника истекает в феврале 2026 года, когда уже будет действовать новая схема избрания глав муниципалитетов.

«Мне кажется, что оценивать работу главы Екатеринбурга должны жители города. Алексей Валерьевич на сегодняшний день работает в со всеми нормами и законами. Он законно избранный глава. Я думаю, что у нас еще есть время все это обсудить», – заявил глава региона на брифинге.

Напомним, Алексей Орлов еще летом намекал, что не прочь остаться на посту мэра Екатеринбурга на очередной срок. По действующей в настоящее время схеме градоночальника избирают депутаты городской думы из числа представленных им кандидатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

