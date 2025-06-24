Алексей Орлов намекнул, что хотел бы остаться мэром Екатеринбурга

Екатеринбургская дума единогласно утвердила ежегодный мэрский отчет Алексея Орлова. Градоначальник отчитывался не только за 2024 год, но и за весь четырехлетний период – срок его полномочий истекает в феврале 2026 года. «Спасибо за высокую оценку деятельности городской команды. Хочу выразить надежду, что через год при условии поддержки губернатора, населения и депутатов я снова предоставлю вам отчет о работе администрации города», – отметил Орлов. Его слова встретили аплодисментами.

По традиции, мэр сообщил об экономических достижениях города. За четыре города бюджет Екатеринбурга увеличился в два раза (с 50 до 100 миллиардов рублей). В 2025 году средняя зарплата в городе превысила 100 тысяч рублей (рост на 26% по сравнению с прошлым годом). Оборот средних и крупных предприятий составил почти 5 триллионов рублей. С 2021 года в Екатеринбурге было построено около 7 миллионов квадратных метров жилья, что сопоставимо с размером такого города, как Каменск-Уральский. Фактически в уральской столице было обновлено 15% жилого фонда, подчеркнул Орлов в своем докладе.

Также градоначальник подвел первые итоги масштабной транспортной реформы, заявил о высоких стандартах уборки города и ответил на вопросы депутатов о замене остановок при сносе киосков. Отдельно Алексей Орлов остановился на благоустройстве. «Я не скрываю, что моя мечта – превратить площадь 1905 года в общественное пространство. После проведения фестиваля «Атмофест» мы получили колоссальное количество положительных откликов, потом был успешный опыт с катком на площади. Сейчас мы готовим фестиваль «Лето на площади», который откроется в июле. Часть этих средств пойдет из отчислений туристического налога, который начал действовать в Екатеринбурге с 2025 года», – сообщил мэр.

Депутаты назвали отчет градоначальника позитивным. «Видна системная работа, а не латание дыр. Поэтому хотелось бы надеться на дальнейшее сотрудничество», – комплиментарно отозвался о докладе мэра Дмитрий Сергин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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