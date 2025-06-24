В Екатеринбурге будет установлено 300 навесов на месте снесенных остановок

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал решить проблему со сносом остановок, которые были совмещены с киосками. В этом году поставят порядка 300 навесов, чтобы люди могли ждать общественный транспорт не под открытым небом.

«Силами департамента транспорта планируем заменить 158 остановочных комплексов, совмещенных с НТО. За счет средств ДУМИ установлено 19 остановок и планируется еще 69. За счет средств районных администраций установлено 6 навесов, а также еще 50 появится благодаря застройщикам. Мы постараемся минимизировать неудобства для жителей, поэтому навесы будут устанавливаться либо еще до сноса НТО, либо с минимальным перерывом после демонтажа», – сообщил мэр, отчитываясь перед депутатами Екатеринбургской думы.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начали массово сносить киоски, совмещенные с остановками общественного транспорта. При этом новые остановки устанавливались очень медленно. Горожане жаловались, что им приходится ждать транспорта на пустыре, а депутаты критиковали чиновников за несогласованность действий.

Выступая в думе, Алексей Орлов признал, что мэрия не справилась с трудностями, когда затеяла замену остановок. «У нас не все получилось на первом этапе. Но сейчас мы оценили наши ресурсы и находимся на правильном пути», – заявил мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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