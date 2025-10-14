В мэрии Екатеринбурга не знают точно, сколько еще нужно поставить остановок на месте снесенных киосков

С 2026 года полномочия по установке и содержанию остановок общественного транспорта в Екатеринбурге полностью перейдут к районным администрациям. Но бюджет на эту работу пока не сформирован. Об этом сообщил заместитель директора транспортного департамента мэрии Сергей Яскевич на заседании думской комиссии по экономическому развитию.

По словам чиновника, до конца года планируется установить 150 павильонов, из них 140 будут смонтированы до 1 ноября. Однако в городе требуется поставить еще порядка 210-250 остановок (точную цифру в мэрии назвать не могут) на месте снесенных киосков.

Глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин пояснил, что около 60 киосков сейчас находятся под обеспечительными мерами. Владельцы НТО судятся с мэрией из-за решения по сносу, но администрация почти всегда выигрывает эти суды. Демонтаж киосков производится после судебного решения, поэтому прогнозировать, насколько затянется процесс замены старых и нелегальных остановочных павильонов на новые и вполне законные, чиновники пока не знают.

«Районные администрации отвечают за благоустройство, они на месте получают информацию, где требуется поставить остановку. Поэтому было принято решение передать все полномочия им, чтобы оптимизировать процесс», – отметил Сергей Яскевич.

Впрочем, депутаты остались не слишком довольны этими разъяснениями. «Вот вы вроде так боевито устанавливаете остановки, а откуда у меня 59 жалоб от жителей, что остановок нет? У других коллег-депутатов еще больше. Я направил все адреса в транспортный департамент, пусть мне официально ответят», – заявил Сергей Козлов.

В ноябре члены комиссии намерены выехать с инспекцией на «кладбища киосков» – это специальные площадки, куда свозят демонтированные ларьки со всего города.

Массово сносить киоски, совмещенные с остановками, в Екатеринбурге начали в 2024 году. Пауза между демонтажем старого объекта и установкой нового павильона растянулась на месяцы. В некоторых районах горожане до сих пор ждут общественный транспорт под открытым небом. Власти Екатеринбурга еще летом пообещали как можно скорее решить эту проблему.

