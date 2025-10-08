В Екатеринбурге появились первые остановки длиной 7 метров

В Екатеринбурге установлены первые два навеса длиной 7 метров на остановках общественного транспорта. Один расположен на остановке «Железнодорожный вокзал», второй – на «Таганском ряду».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, до 1 ноября такие навесы появятся еще на восьми остановках: «Парк Хаус» (Сулимова, 50); «Димитрова» (Димитрова, 2/1); «Авиационная» (Белинского, 163); «Оперный театр» (Ленина, 48); «Компрессорный микрорайон» (Латвийская, 53); «Химмаш» (Инженерная, 73); «Инженера Алиева» (Караванная, 11); «Волгоградская» (Белореченская, 36/1).

Под длинными навесами поместится больше ожидающих транспорта людей. Новые остановки сделаны из алюминиевых профилей, а крыши с внешней стороны облицованы профнастилом для защиты от снега. Ударопрочные восьмимиллиметровые стекла способны противостоять действиям вандалов. Комплексы оборудованы освещением и электронным табло для отображения информации о прибытии транспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

