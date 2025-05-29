Депутаты раскритиковали чиновников за медленную замену остановок в Екатеринбурге

В Екатеринбургской думе вновь подняли вопрос о замене остановок на месте снесенных киосков. Депутаты требуют провести эту работу до наступления осени и считают, что мэрия скрывает информацию о потенциальных подрядчиках.

«У меня складывается ощущение, что этот вопрос никто не координирует в администрации. Мы не можем добиться ответов, когда будут установлены новые навесы, кто их изготавливает и за какую стоимость. Мы даже не знаем, какие конкурсные процедуры были проведены! И что нам отвечать избирателям, от которых идут массовые жалобы из-за отсутствия остановок», – возмутился Владимир Крицкий на заседании думской бюджетной комиссии.

Директор департамента финансов Анна Турунцева пояснила, что на данный момент прошли торги на сумму 13 миллионов рублей на установку остановочных комплексов. В бюджет было заложено 106 миллионов рублей на это направление, а после корректировки будет добавлено еще 45 миллионов рублей. «Основная часть работ по возведению остановок запланирована на лето. Это вопрос находится на контроле главы города», – заверила депутатов Анна Турунцева. Первый вице-мэр Игорь Сутягин подтвердил, что остановками занимаются замы Рустам Галямов и Дмитрий Ноженко, а сам глава Алексей Орлов проводит совещания по этому вопросу.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начали массово сносить киоски, совмещенные с остановками, а новые навесы ставили в единичных случаях. Это привело к тому, что горожане дожидались общественного транспорта на пустырях под дождем и снегом. Проблему не смогли решить и к весне – как оказалось, потенциальные подрядчики с неохотой идут на муниципальные конкурсы по возведению установок. Стоимость одной конструкции варьируется от 1,5 до 1,8 миллиона рублей.

Депутаты упрекают чиновников за несогласованность решений в разных подразделениях. «На самом деле график выносов киосков, совмещенных с остановками, был известен еще три года назад. Районные администрации обладали этой информацией, но почему-то не синхронизировали действия», – заметил Михаил Вечкензин.

Также у гордепов есть вопросы к конструкции остановочных комплексов. Установленные к ЧМ-2018 года стеклянные навесы не спасают большое количество людей от осадков, на таких остановках сыро и холодно. Депутаты просят пересмотреть проекты остановочных комплексов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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