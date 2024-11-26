В мэрии Екатеринбурга пообещали удвоить финансирование замены остановок

В Екатеринбурге снесли старые остановки общественного транспорта, но новые появляются крайне медленно. Проблема актуальна для отдаленных городских районов – чтобы уехать в центр, жители ждут автобусы, стоя на ветру, под дождем и снегом. Особенно тяжело переносить такие условия пожилым горожанам.

Вопрос по замене остановок подняли сегодня депутаты на заседании думы. Начальник департамента финансов Анна Турунцева сообщила, что в текущем году администрация выделила 37 миллионов рублей по контракту на замену остановочных комплексов. На эти деньги в городе должны установить 35 современных навесов. «Работы еще ведутся», – отметила чиновница. Также с ее слов в 2025 году финансирование программы будет увеличено до 100 миллионов рублей.

В то же время Анна Турунцева не смогла назвать общее число демонтированных остановок в Екатеринбурге, а также сумму, которая требуется на полноценную замену. Депутаты потребовали от чиновников тщательнее готовиться к отчетам в думе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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