В мэрии рассказали, какие остановки поставят до конца года

Мэрия Екатеринбурга объявила планы по монтажу остановочных комплексов до конца 2025 года.

«Довольно большое количество нестационарных торговых объектов в городе совмещены с остановочными навесами. В настоящий момент это запрещено на законодательном уровне, поэтому постепенно мы ведем демонтаж конструкций. На их месте должны появляться качественные современные остановки. Сейчас важно в кратчайшие сроки установить новые навесы там, где снос предыдущих конструкций уже произведен», – подчеркнул глава города Алексей Орлов на совещании с руководителями районных администраций.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе появятся 218 новых навесов. Из них 154 стандартных: 151 комплекс для автобусных остановок, и 3 – для трамвайных. Остальные 64 навеса будут нового типа, они длиннее на 1,5 метра. За лето установят 34 такие конструкции, а до конца года – еще 30.

Также в мэрии уточнили, что в этом году прекратят действие 375 договоров по размещению НТО на остановках. 53 из них – не объединены с навесами, поэтому их демонтаж не потребуется. А 271 конструкцию муниципалитет заменит своими силами.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начали массово сносить киоски, совмещенные с остановками общественного транспорта. При этом новые остановки устанавливались очень медленно. Горожане жаловались, что им приходится ждать транспорта на пустыре, а депутаты критиковали чиновников за несогласованность действий.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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