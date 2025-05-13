«Нас скоро жители съедят». Депутаты потребовали от чиновников ускорить возведение остановок на месте снесенных киосков

Екатеринбургские депутаты раскритиковали чиновников за не скоординированные действия по выносу киосков с становок общественного транспорта. Ларьки (а вместе с ними и навесы) убирают очень быстро, а установка новых остановочных комплексов идет крайне медленно. В результате горожане вынуждены ждать автобусы и троллейбусы буквально на пустырях – под дождем и снегом.

Как сообщил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, до конца 2025 года планируется убрать 318 торговых павильонов, совмещенных с остановочными комплексами. При этом с января по апрель было снесено уже 37 киосков. Но встает вопрос о благоустройстве освободившейся площадки. Часто на месте киоска остается бетонная плита, иногда с частями металлического каркаса. Мэрия не может заставить арендатора демонтировать эту плиту, так как нет подтверждения, что именно этот предприниматель бетонировал основание. А ставить остановку на неубранную плиту нельзя. «Мы пошли навстречу районам и заложили в бюджете средства на восстановление благоустройства – 16,6 миллиона рублей на 2025 год», – отметил Чаплыгин.

Еще одна причина небыстрой замены остановок – задержка финансирования. По словам директора транспортного департамента Игоря Ощепкова, на 2025 году запланирована установка 75 новых остановочных комплексов, на это потратят порядка 106 миллионов рублей. «Если депутаты согласятся выделить при корректировке бюджета дополнительно 45 миллионов рублей, мы сможем поставить еще 35 остановок», – сообщил чиновник на заседании комиссии по экономическому развитию Екатеринбургской думы.

При этом установка крытых остановочных комплексов продолжится до 1 декабря. Озвученные сроки возмутили депутатов. «На улице Карла Либнехта остановку рядом с педагогическим университетом снесли год назад, и до сих пор там ничего нет. У меня только по этому месту 14 жалоб накопилось. А это центр города, туристический маршрут. Нужно проводить торги на изготовление остановочных комплексов до сентября, до начала учебного года. Иначе нас просто съедят жители», – заявил депутат Сергей Козлов.

Тимофей Жуков высказался, что новые остановочные комплексы, которые ставили в прошлом году, плохо защищают от осадков. Он предложил напрямую обсудить эту проблему с подрядчиком. Антон Швалев заявил, что вопросы по замене остановок нужно задавать главам районов, которые распоряжаются деньгами «на земле». В итоге депутаты договорились собраться на внеочередное заседание комиссии на следующей неделе, пригласив на него всех заинтересованных лиц.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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