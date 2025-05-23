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Пятница, 23 мая 2025, 11:56 мск

Новости Екатеринбург

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Горожане просят побыстрее вернуть крытый павильон на остановке Онуфриева

Жители Екатеринбурга намерены обратиться с письмом к мэру города Алексею Орлову, врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру и полпреду президента Артему Жоге с вопросом о том, когда на остановке Онуфриева в сторону центра появится, наконец, крытый павильон.

Остановочный комплекс был демонтирован здесь еще прошлой осенью в рамках программы модернизации, которую проводит мэрия города. С тех пор люди вынуждены в любую погоду ждать транспорт под открытым небом. Укрыться от ветра и осадков в этом месте просто негде. Между тем, данной остановкой пользуются и пожилые люди, и семьи с маленькими детьми, и бывшие участники СВО, в том числе с травмами конечностей. Людям на костылях приходится просто стоять в ожидании транспорта.

Уральцы просят администрацию города учесть пожелания пассажиров и поскорее вернуть возможность более комфортного ожидания транспорта на улице Амундсена.

Екатеринбург, Елена Васильева

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