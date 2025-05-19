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Понедельник, 19 мая 2025, 15:07 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге снесут еще 249 киосков в разных районах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов. Из нее исключено 249 адресов. Все они находятся в разных районах города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 71 место, сроки действия договоров аренды по которым закончились, уже исключено с момента публикации постановления. Оставшиеся 178 – исчезнут после окончания срока действия договоров на их размещение. Даты варьируются от ближайших дней до 2028 года включительно.

На данный момент в схеме остается 1387 мест для размещения НТО. За прошлый год по всему городу было демонтировано 412 незаконных киосков. Часть из них убрали за несоблюдение условий договора. В этом году планируется убрать еще 318 торговых точек, объединенных с остановками. Ранее екатеринбургские депутаты раскритиковали чиновников за не скоординированные действия по выносу киосков. Ларьки (а вместе с ними и навесы) убирают очень быстро, а установка новых остановочных комплексов идет крайне медленно. В результате горожане, ждущие автобусы и троллейбусы, остаются без защиты от осадков и ветра.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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