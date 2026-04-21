В Екатеринбурге вандалы бьют стекла в новых остановках, но бюджет на их ремонт ограничен

В Екатеринбурге с 2025 года идет массовая замена остановок общественного транспорта, и власти столкнулись с неожиданной проблемой. В отдаленных территориях стеклянные стены остановочных комплексов разбивают вандалы, а ремонт обходится дорого.

Вопрос поднял на заседании городской думы депутат Михаил Вечкензин: «В моем округе разбиты почти все остановки. Сколько денег закладывается на их ремонт и как оперативно он проходит? Новые остановки стоят совсем недолго, буквально за неделю их разбивают».

Директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова сообщила, что ремонтом остановок занимаются районные администрации. На весь город в бюджете на содержание остановочных комплексов заложено 37 миллионов рублей. Если этих денег на ремонт будет не хватать, то районы могут перераспределить средства с другого вида благоустройства.

«Послушайте, ну какое перераспределение? Мы не можем нормально дороги латать в отдаленке. На остановки денег точно не останется. Вот потратили имеющуюся сумму на ремонт за полгода. И что, остальные полгода разбитые остановки будут просто стоять с железным каркасом? Нужна либо отдельная статья расходов, либо надо менять саму концепцию», – продолжал Вечкензин.

Директор финансового департамента Юлия Медведева сообщила, что районным администрациям отводится в целом порядка 3 миллиардов рублей на благоустройство. Поэтому возможность перераспределять деньги в исключительных случаях у районных чиновников есть. «Ну, посмотрим», – заключил депутат.

Напомним, старые остановки в городе начали сносить вместе с совмещенными с ними киосками. Вместо них ставят навесы со стеклом триплекс, которое очень дорогое в замене (трехслойное стекло при ударе не разлетается на осколки, что обеспечивает безопасность). У горожан было немало претензий по поводу новых остановок. В жару они не защищают от солнца, а еще вмещают мало людей. Однако глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступал за сохранение именно этой формы навесов. По его словам, транспортная реформа приведет к тому, что пассажиры будут проводить на остановке немного времени, поскольку общественный транспорт будет ходить по графику с удобным интервалом. В пример мэр приводил остановочные павильоны в Казани и Перми.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

