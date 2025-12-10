Мэр Екатеринбурга объяснил, почему в городе ставят маленькие остановки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что городские власти не будут кардинально менять форму новых остановок. Сейчас на месте снесенных комплексов появляются стеклянные навесы, и горожане часто жалуются, что в них мало места.

«Задача транспортной реформы не в том, чтобы людям было удобно ждать общественный транспорт, а в том, чтобы быстрее уехать на нем. Даже частному перевозчику важно отвезти пассажиров и получить деньги. Мы штрафуем перевозчиков за нарушение расписания. Я считаю, что люди оценят [новые остановки] и привыкнут. Остановки везде примерно одинаковые. В Перми, Казани такие же. Нам нужна была транспортная реформа, этим надо заниматься», – рассказал Орлов на встрече с журналистами.

Также мэр отметил, что администрация прислушивается к обращениям жителей, поэтому сейчас будут закупаться шестиметровые остановочные комплексы, чтобы разместить больше людей, ожидающих транспорт.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

