Мэрия Екатеринбурга опубликовала карту размещения новых остановок

В Екатеринбурге продолжается монтаж новых остановок вместо снесенных комплексов с киосками. Карту их размещения можно посмотреть здесь.

«На загруженных направлениях будут установлены сдвоенные комплексы, а на остановках, которые выступают крупными пересадочными пунктами, – комплексы, состоящие из четырех модулей. Параметры новых остановок – 2,7 х 1,6 х 5,2 метра. При этом в конструкции нет щелей и зазоров, что особенно актуально при дождливой и ветреной погоде», – сообщили в пресс-службе мэрии.

35 комплексов из новой партии закупленных остановок будут смонтированы в семи районах Екатеринбурга: Верх-Исетском, Железнодорожном, Ленинском, Кировском, Орджоникидзевском, Октябрьском и Чкаловском. Работы по монтажу навесов продолжаются с июля. До конца года городские власти обещают поставить 150 новых остановок.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начали массово сносить киоски, совмещенные с остановками. Новые навесы устанавливались с большим запозданием. Это привело к тому, что в отдельных районах жители в течение нескольких месяцев ждали общественный транспорт на открытом месте, без защиты от солнца и осадков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

