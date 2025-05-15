Мэрия: средняя зарплата в Екатеринбурге превысила 100 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата в Екатеринбурге за год выросла на 20%. Такие данные привел директор департамента экономики Алексей Прядеин на заседании коллегии администрации города.

«В прошлом году продолжился ускоренный рост реальной заработной платы, начавшийся в 2023 году. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций Екатеринбурга в январе – декабре 2024 года составила 101 тысячу 607 рублей, это на 20,3 % выше уровня аналогичного периода прошлого года», – отчитался чиновник.

По словам Прядеина, в 2024 году зафиксирован рост по всем ключевым параметрам экономики. Розничный товарооборот в Екатеринбурге вырос на 16% и составил более 506 миллиардов рублей. Объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий промышленности Екатеринбурга увеличился на 18,6%, в денежном выражении это более 1 триллиона 116 миллиардов рублей. В целом оборот крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности в 2024 году увеличился на 12,9 % по сравнению с 2023 годом и составил более чем 4,8 триллиона рублей. Наибольшую долю в Екатеринбурге занимают предприятия сферы торговли – 48,2%, а также обрабатывающие производства – 25%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube