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Четверг, 15 мая 2025, 14:31 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге продолжается кадровый голод

Уровень безработицы в Екатеринбурге обновил исторический минимум – на 1 января 2025 года он составил 0,19%. Количество официально зарегистрированных безработных в полуторамиллионом городе сократилось до 1486 человек. Об этом сообщил начальник департамента экономики Алексей Прядеин на заседании коллегии в мэрии.

Напомним, осенью уровень безработицы был 0,2%. На одного человека, стоящего на бирже труда, приходилось 11,5 вакансий. В условиях нехватки рабочих рук предприятия повышают зарплаты, пытаясь привлечь новых работников и удержать старых. По данным Прядеина, за 2024 года средняя зарплата в крупных организациях города превысила 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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