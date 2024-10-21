На одного безработного в Екатеринбурге приходится 11,5 вакансий

Безработица в Екатеринбурге продолжает обновлять исторические минимумы. На 1 октября 2024 года ее уровень составил 0,2%. Количество зарегистрированных безработных в городе сократилось до 1,5 тысячи человек. При этом на одного человека, стоящего на учете биржи труда, приходится 11,5 вакансий.

Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития Екатеринбурга на 2025 год. Документ представил сегодня в городской общественной палате директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. По словам чиновника, давление на рынок труда оказывают демографические и миграционные процессы. За семь месяцев 2024 года в Екатеринбурге зарегистрирована естественная убыль населения (количество умерших превысило число родившихся на 671 человек). За тот же период миграционный отток составил почти 4 тысячи человек.

«Повышенный спрос предприятий на рабочую силу положительно сказывается на темпах роста реальных зарплат, но значительно увеличивает издержки предприятий, усиливая инфляционное давление. В этой ситуации есть риски, что рост производительности труда начнет отставать от темпов роста зарплат», – отметил Алексей Прядеин.

По официальным данным мэрии, за январь-июль 2024 года уровень начисленной зарплаты работников в крупных и средних организациях Екатеринбурга превысил 96 тысяч рублей. Это на 20% выше показателей заработной платы в аналогичном периоде прошлого года. К концу 2027 года, согласно прогнозу, средняя зарплата в Екатеринбурге должна превысить 130 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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