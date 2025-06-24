«Автобусы ходят по расписанию»: мэр Екатеринбурга назвал первые достижения транспортной реформы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов по просьбе городских депутатов подвел первые итоги транспортной реформы.

«Самое позитивное – это прекращение оттока кадров в Гортрансе. Нам удалось дважды в течение года повысить зарплату водителей на предприятии, чтобы она стала конкурентноспособной. Также нам удалось добиться, чтобы автобусы стали ходить по расписанию. Суть реформы – оплата за пройденные километры, и теперь перевозчики соблюдают график», – рассказал мэр.

Однако, по его словам, главной задачей остается обновление подвижного состава общественного транспорта. В этом году мэрия планирует закупить еще 50 троллейбусов. Это позволит до конца года полностью убрать с маршрутов старые машины. В августе на улицы Екатеринбурга выйдут 15 новых автобусов-гармошек. Также администрация уже заключила контракт с Усть-Катавским заводом на поставку 15 трехсекционных трамваев.

«Обновление трамвайного парка – важная задача, потому что трамваи дорого стоят. Мы делаем только первые шаги в этом направлении, и работы предстоит еще много. Но в целом новый общественный транспорт должен мотивировать людей пользоваться им, и водители будут работать в комфортных условиях», – заключил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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