Транспортная реформа в Екатеринбурге будет стоить 10 миллиардов рублей

Администрация Екатеринбурга заложила в бюджете-2025 беспрецедентную сумму расходов на общественный транспорт – 12,6 миллиарда рублей.

Большая часть этих денег (10 миллиардов рублей) пойдет на исполнение брутто-контрактов, заключенных с перевозчиками. С 1 января к новой системе должны подключиться автобусы. Трамваи и троллейбусы уже работают по брутто-контрактам – с 1 августа. По расчетам мэрии, 6 из 10 миллиардов вернутся в бюджет в виде выручки от продажи билетов. Соответственно, в чистом виде затраты на транспортную реформу составят 4 миллиарда рублей. Половину этой суммы покроет областная субсидия.

Кроме того, в проекте бюджета заложено 1,350 миллиарда рублей на обновление городского электротранспорта. «Это пока плановые ассигнования (то есть максимальные суммы, – прим. ред.) на закупку нового транспорта. Сколько будет единиц, не могу сказать. Этот вопрос пока обсуждается», – сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева на заседании комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы. Ранее мэрия анонсировала, что планирует в 2025 году закупить 50 трамваев и 50 троллейбусов.

В строчку расходов на транспорт также вошли 532 миллиона рублей на приобретение автобусов в лизинг. Однако в этом случае муниципалитет расплачивается за прошлые покупки наземного транспорта, уточнила Анна Турунцева. Екатеринбургский метрополитен в 2025 году получит бюджетную субсидию в размере 171 миллион рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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